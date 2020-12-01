"Не думаю, що завтра ми побачимо на полі все атакувальне тріо, але Альваро Мората, ймовірно, зіграє. Пауло Дибала готується до суботнього матчу. Аарон Ремзі є чудовою знахідкою для мене, і він все ще може стати кращим. Він дуже важливий для мене і для команди.

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Коли ти виграєш, то все гаразд, а коли ні, то виникають проблеми, про які ти навіть не думав. Ми працюємо над покращеннями. Ми повинні проводити всі матчі однаково, як в Європі, так і в Італії. Я б хотів трішки більше стабільності і послідовності, але це нормально, що для цього потрібно трішки більше часу. Гравці знають, що повинні робити.

Я абсолютно не хвилююся. В Беневенто ми грали на перемогу, але не змогли її здобути. Суперник зробив все, щоб цього не сталось. Таке трапляється. Ми добре проаналізували матч і постараємось покращити гру. Після Беневенто я сказав, що нам потрібно більше концентрації і бажання здобувати очки. Ми поговорили про це і всі про це знаємо", – сказав Пірло на передматчевій прес-конференції.

Зауважимо, Ювентус прийматиме Динамо вже завтра, 2 грудня, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась перемогою італійців (2:0).

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