Чергова спроба зачепитися за очки для команди Луческу. Матч, як і онлайн-трансляція Ювентус – Динамо на "Футбол 24", стартує о 22:00. Лише одного разу кияни не програли "Старій синьйорі", і сталося це саме на її полі. Динамо продовжує боротьбу за Лігу Європи, тож головне завдання в ЛЧ зараз – випередити Ференцварош Реброва. Гра з Юве, який за 2 тури до кінця пробився в 1/8 фіналу, по суті нічого особливого не вирішує, крім престижу та фінансової складової.

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Ювентус – Динамо: прогноз букмекерів на матч ЛЧ

Очевидним фаворитом дуелі фахівці Marathon Bet бачать туринський клуб. Коефіцієнт на перемогу Ювентуса не принесе значного виграшу (1,28). Уже нічия стане сенсаційним підсумком (5,9), а ось у перемогу Динамо вірять ще менше (13,5). Як найбільш імовірні точні рахунки прогнозують перемоги команди Пірло 2:0 (5,5), 1:0 (5,9), 3:0 (7,3) чи 2:1 (7,9). Водночас букмекери не сумніваються, що в матчі буде забито мінімум 2 голи (1,222).

Якщо Динамо в УПЛ зберігає лідерство навіть після поразки Шахтарю, то Ювентус вже 5 турів чергує нічиї з перемогами і ділить лише 4-6 місця. А якби не технічна поразка Наполі, Роналду і компанія могли бути ще нижче. В ЛЧ справи кращі, дві виїзні перемоги з впевненим рахунком, але вдома також величезні проблеми: поразка від Барселони та вимучена перемога над Ференцварошем. Пірло обіцяв надати відпочинок деяким гравцям основи після виходу до плей-офф, тому не скажеш, що динамівці в Турині будуть зовсім без шансів.