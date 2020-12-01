Захисник Ювентуса Джорджо К'єлліні не зможе вийти на поле у матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

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36-річний оборонець, який тільки-но відновився після травми задньої поверхні стегна, не зміг продовжити тренування напередодні поєдинку з командою Луческу, повідомляє видання Goal. Капітан "Старої синьйори" відчув дискомфорт під час роботи з м'ячем – у нього виникли проблеми з м'язами лівого стегна.

До слова, К'єлліні в сезоні-2020/21 встиг провести за Ювентус всього 4 матчі – два в Серії А і два у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, поєдинок проти Динамо пройде в Турині вже завтра, 2 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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