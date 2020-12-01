"Дайте йому час": Луческу оцінив роботу Пірло в Ювентусі перед зустріччю в Лізі чемпіонів
Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився думками щодо наставника Ювентуса Андреа Пірло.
"У першому матчі Ювентус справив на мене гарне враження. Матч був напруженим, потім гравці Юве зробили різницю, а ми програли 0:2.
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Такі клуби, як Ювентус і Барселона, створені для того, щоб завжди перемагати, особливо в Лізі чемпіонів. Дайте Пірло час. В Італії забагато говорять, а тренер завжди стає цапом-відбувайлом.
Пірло – молодий тренер, йому доводиться працювати з великими гравцями, а тому він у досить делікатній ситуації. Однак, я переконаний, що його талант і бачення гри, якості, які він проявляв у статусі гравця, передались на тренерський місток. Вважаю, що у Пірло велике майбутнє в новій ролі.
Ювентус пропагує атакувальний футбол. Є ще дещо, що можна покращити. Вони у матчі проти нас припустилися кількох помилок. Але варто сказати, що загалом їм теж не дуже щастить у сезоні 2020/21", – цитує Луческу Football Italia.
Зауважимо, Ювентус прийматиме Динамо вже завтра, 2 грудня, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась перемогою італійців (2:0).
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