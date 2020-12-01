"У першому матчі Ювентус справив на мене гарне враження. Матч був напруженим, потім гравці Юве зробили різницю, а ми програли 0:2.

Ювентус – Динамо: передматчева прес-конференція Андреа Пірло

Такі клуби, як Ювентус і Барселона, створені для того, щоб завжди перемагати, особливо в Лізі чемпіонів. Дайте Пірло час. В Італії забагато говорять, а тренер завжди стає цапом-відбувайлом.

Пірло – молодий тренер, йому доводиться працювати з великими гравцями, а тому він у досить делікатній ситуації. Однак, я переконаний, що його талант і бачення гри, якості, які він проявляв у статусі гравця, передались на тренерський місток. Вважаю, що у Пірло велике майбутнє в новій ролі.

Ювентус пропагує атакувальний футбол. Є ще дещо, що можна покращити. Вони у матчі проти нас припустилися кількох помилок. Але варто сказати, що загалом їм теж не дуже щастить у сезоні 2020/21", – цитує Луческу Football Italia.

Зауважимо, Ювентус прийматиме Динамо вже завтра, 2 грудня, початок о 22:00. Перша зустріч завершилась перемогою італійців (2:0).

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