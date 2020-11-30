Італійський Ювентус продовжує підготовку до матчу 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти київського Динамо.

Ювентус – Динамо: кияни оприлюднили заявку на матч Ліги чемпіонів – Луческу в бойовій готовності, але без лідера

Сьогодні, 30 листопада, до тренувань в загальній групі команди повернулися захисники Джорджо К'єлліні і Мері Деміраль, повідомляє офіційний сайт "Старої синьйори". Обидва оборонці відновилися після травм і готові допомогти своїй команді у найближчому єврокубковому поєдинку проти підопічних Мірчі Луческу.

36-річний К'єлліні в сезоні-2020/21 встиг провести за Ювентус всього 4 зустрічі, в той час як 22-річний Деміраль взяв участь у 8 матчах.

Нагадаємо, поєдинок Ліги чемпіонів пройде в Турині 2 грудня. Початок зустрічі о 22:00.

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