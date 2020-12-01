Защитник Ювентуса Джорджо Кьеллини не сможет выйти на поле в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против киевского Динамо.

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36-летний защитник, который только восстановился после травмы задней поверхности бедра, не смог продолжить тренировку накануне поединка с командой Луческу, сообщает издание Goal. Капитан "Старой синьоры" почувствовал дискомфорт при работе с мячом – у него возникли проблемы с мышцами левого бедра.

К слову, Кьеллини в сезоне 2020/21 успел провести за Ювентус всего 4 матча – два в Серии А и два в Лиге чемпионов.

Напомним, поединок против Динамо пройдет в Турине уже завтра, 2 декабря. Начало встречи в 22:00.

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