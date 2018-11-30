Євтушенко: Суддя трохи допоміг "вбити" Ворсклу в грі проти Арсенала

Український тренер Вадим Євтушенко поділився враженнями від матчу 5 туру Ліги Європи Ворскла – Арсенал.

"Я, чесно кажучи, засмучений грою Ворскли. Зрозуміло, що команда грала відносно на своєму полі. Але, тим не менше, на полі не відчувалося, що команда грає вдома, вийшла вигравати, домінувати. Арсенал відчував себе повним господарем поля.

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Може, ці ігри в Лізі Європи показали, як команда повинна розвиватися. У команді багато досвідчених гравців, але не видно запалу, куражу, не видно прагнення.

Якщо ми бачимо, що гравці Арсенала намагаються йти вперед, обігрують, біжать, то ми і паси даємо поперек поля, і рухаємося з м'ячем поперек. Все повільно. Немає гравця, який йде в обіграш... В індивідуальній майстерності Арсенал на голову вище нашої команди.

Додам, що суддя допоміг трохи "вбити" Ворсклу. Тому що пропущений м'яч зменшив запал, а пенальті добив команду.

Артур? Мене дивує, хто привозить таких гравців, іноземців, і навіщо такі гравці потрапляють в наш чемпіонат, краще вже свого молодого хлопця випускати в таких іграх", – сказав Євтушенко в ефірі телеканалу "Футбол 1".

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