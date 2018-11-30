Евтушенко: Судья немного помог "убить" Ворсклу в игре против Арсенала

Украинский тренер Вадим Евтушенко поделился впечатлениями от матча 5-го тура Лиги Европы Ворскла – Арсенал.

"Я, честно говоря, расстроен игрой Ворсклы. Понятно, что команда играла относительно на своем поле. Но, тем не менее, на поле не чувствовалось, что команда играет дома, вышла выигрывать, доминировать. Арсенал чувствовал себя полным хозяином поля.

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Может, эти игры в Лиге Европы показали, как команда должна развиваться. В команде много опытных игроков, но не видно задора, куража, не видно стремления.

Если мы видим, что игроки Арсенала пытаются идти вперед, обыгрывают, бегут, то и пасы даем поперек поля, и движемся с мячом поперек. Все медленно. Нет игрока, который идет в обыгрыш... В индивидуальном мастерстве Арсенал на голову выше нашей команды.

Добавлю, что судья помог немного "убить" Ворсклу. Потому что пропущенный мяч уменьшил пыл, а пенальти добил команду.

Артур? Меня удивляет, кто привозит таких игроков, иностранцев, и зачем такие игроки попадают в наш чемпионат, лучше уж своего молодого парня выпускать в таких играх", – сказал Евтушенко в эфире телеканала "Футбол 1".

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