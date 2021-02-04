У 2021-2022 роках на "синьо-жовтих" U-21 очікують десять поєдинків у кваліфікації, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Ротань: Вірменія не приймає календар кваліфікації Євро-2023

Календар молодіжки у відборі на Євро-2023 виглядає наступним чином:

1 тур – Сербія – Україна (3 вересня 2021)

2 тур – Україна – Вірменія (7 вересня 2021)

3 тур – Франція – Україна (8 жовтня 2021)

4 тур – Україна – Фарерські о-ви (12 жовтня 2021)

5 тур – Північна Македонія – Україна (11 листопада 2021)

6 тур – Україна – Сербія (16 листопада 2021)

7 тур – Вірменія – Україна (24 березня 2022)

8 тур – Україна – Франція (29 березня 2022)

9 тур – Фарерські о-ви – Україна (2 червня 2022)

10 тур – Україна – Північна Македонія (7 червня 2022)

До слова, на Євро-2023 виступатимуть 16 команд – Румунія та Грузія як господарі турніру та ще 14 збірних, що приєднаються до них за результатами відбору (9 переможців груп, найкраща команда серед володарів других місць та 4 переможці плей-офф, в якому гратимуть 8 володарів других місць). Фінальна частина турніру відбудеться у червні-липні 2023 року.

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