В 2021-2022 годах на "сине-желтых" U-21 ожидают десять поединков в квалификации, сообщает официальный сайт УАФ.

Ротань: Армения не принимает календарь квалификации Евро–2023

Календарь молодежки в отборе на Евро-2023 выглядит следующим образом:

1 тур – Сербия – Украина (3 сентября 2021)

2 тур – Украина – Армения (7 сентября 2021)

3 тур – Франция – Украина (8 октября 2021)

4 тур – Украина – Фарерские о-ва (12 октября 2021)

5 тур – Северная Македония – Украина (11 ноября 2021)

6 тур – Украина – Сербия (16 ноября 2021)

7 тур – Армения – Украина (24 марта 2022)

8 тур – Украина – Франция (29 марта 2022)

9 тур – Фарерские о-ва – Украина (2 июня 2022)

10 тур – Украина – Северная Македония (7 июня 2022)

К слову, на Евро-2023 будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест). Финальная часть турнира состоится в июне-июле 2023 года.

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