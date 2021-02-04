Евро-2023: сборная Украины U-21 узнала календарь матчей отборочного цикла
Сегодня, 4 февраля, состоялась жеребьевка календаря в отборочной группе H молодежного Евро-2023.
В 2021-2022 годах на "сине-желтых" U-21 ожидают десять поединков в квалификации, сообщает официальный сайт УАФ.
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Календарь молодежки в отборе на Евро-2023 выглядит следующим образом:
1 тур – Сербия – Украина (3 сентября 2021)
2 тур – Украина – Армения (7 сентября 2021)
3 тур – Франция – Украина (8 октября 2021)
4 тур – Украина – Фарерские о-ва (12 октября 2021)
5 тур – Северная Македония – Украина (11 ноября 2021)
6 тур – Украина – Сербия (16 ноября 2021)
7 тур – Армения – Украина (24 марта 2022)
8 тур – Украина – Франция (29 марта 2022)
9 тур – Фарерские о-ва – Украина (2 июня 2022)
10 тур – Украина – Северная Македония (7 июня 2022)
К слову, на Евро-2023 будут выступать 16 команд – Румыния и Грузия как хозяева турнира и еще 14 сборных, которые присоединятся к ним по результатам отбора (9 победителей групп, лучшая команда среди обладателей вторых мест и 4 победителя плей-офф, в котором будут играть 8 обладателей вторых мест). Финальная часть турнира состоится в июне-июле 2023 года.
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