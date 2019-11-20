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Євро-2020: визначилися 20 учасників фінального етапу, ще 4 путівки розіграють у Лізі націй

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Євро-2020: визначилися 20 учасників фінального етапу, ще 4 путівки розіграють у Лізі націй
Мала купа валлійців / фото із соцмереж

Список учасників основної стадії Євро-2020 за підсумками кваліфікації остаточно сформований.

15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі
 
15’ Аарон Ремзі
47’ Аарон Ремзі

Визначився останній учасник чемпіонату Європи-2020 за результатами кваліфікації.

Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди, ймовірно, зіграють з Україною у фінальній частині

Збірна Уельсу завдяки домашній перемозі над угорцями (2:0) стала 20-м фіналістом форуму. Дублем у поєдинку в Кардіффі відзначився хавбек Ювентуса Аарон Ремзі. Євро-2020 стане другим поспіль континентальним турніром, до якого пробилися валлійці. На французькому Євро в 2016 році Уельс дістався до півфіналу.

Перелік фіналістів Євро-2020:

Англія

Чехія

УКРАЇНА

Португалія

Німеччина

Нідерланди

Швейцарія

Данія

Хорватія

Уельс

Іспанія

Швеція

Польща

Австрія

Франція

Туреччина

Бельгія

Росія

Італія

Фінляндія

Останні 4 путівки на Євро-2020 розіграють навесні у вирішальних матчах Ліги націй. Чемпіонат Європи пройде з 12 червня по 12 липня.

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