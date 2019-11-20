Євро-2020: визначилися 20 учасників фінального етапу, ще 4 путівки розіграють у Лізі націй

Список учасників основної стадії Євро-2020 за підсумками кваліфікації остаточно сформований.
Визначився останній учасник чемпіонату Європи-2020 за результатами кваліфікації.
Уельс вийшов на Євро-2020 після перемоги над Угорщиною, Нідерланди, ймовірно, зіграють з Україною у фінальній частині
Збірна Уельсу завдяки домашній перемозі над угорцями (2:0) стала 20-м фіналістом форуму. Дублем у поєдинку в Кардіффі відзначився хавбек Ювентуса Аарон Ремзі. Євро-2020 стане другим поспіль континентальним турніром, до якого пробилися валлійці. На французькому Євро в 2016 році Уельс дістався до півфіналу.
Перелік фіналістів Євро-2020:
Англія
Чехія
УКРАЇНА
Португалія
Німеччина
Нідерланди
Швейцарія
Данія
Хорватія
Уельс
Іспанія
Швеція
Польща
Австрія
Франція
Туреччина
Бельгія
Росія
Італія
Фінляндія
Останні 4 путівки на Євро-2020 розіграють навесні у вирішальних матчах Ліги націй. Чемпіонат Європи пройде з 12 червня по 12 липня.
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