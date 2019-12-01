Євро-2020: Калітвінцев впевнений у виході України в 1/8 фіналу

Екс-тренер збірної України Юрій Калітвінцев поділився враженнями від жеребкування фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року.

"Вважаю жереб для нашої збірної дуже хорошим. Відвертим фаворитом у групі, зрозуміло, є Нідерланди. Ми не беремо до уваги четверту корзину, оскільки хто б з неї не потрапив, все одно буде слабшим за Україну.

"Розраховувати на щось – небезпечна справа", – Протасов поділився рецептом успішного виходу з групи на Євро-2020

Якщо говорити про Австрію, то це достатньо міцна команда. Але не більше того. Оцінюючи гру, яку демонструє українська збірна, можна сказати, що їй під силу вийти з групи. Якщо вона не вийде (а в цьому я дуже сумніваюся), то це буде для всіх великим ударом. Але я впевнений, що такого не станеться і збірна України продовжить боротьбу в 1/8 фіналу", – сказав Калітвінцев у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

Євро-2020: як купити квитки на матчі збірної України