Євро-2020: на турнірі можуть використовувати тимчасові заміни

Міжнародна рада футбольних асоціацій (IFAB) розглядає можливість зміни регламенту континентальної першості.

На фінальній частині Євро-2020 можуть реалізувати практику тимчасових замін, повідомляє Sky Sports.

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Таку опцію можна буде застосувати, якщо у лікарів буде підозра, що гравець отримав струс мозку. В такому випадку тренер зможе випустити на поле іншого футболіста, поки потерпілому надаватимуть допомогу. Якщо лікарі підтвердять, що гравець може продовжувати гру, то, відповідно, "тимчасовий" футболіст повернеться на лавку.

IFAB найближчим часом прийме остаточне рішення щодо реалізації тимчасових замін на Євро-2020. Така практика вже давно використовується в регбі.

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