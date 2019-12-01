Євро-2020: Маркевич прокоментував результати жеребкування для України

Голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич оцінив перспективи підопічних Шевченка на Євро-2020.

"Жереб для України не найгірший. Що й казати, він не йде в жодне порівняння з групою, в якій зійшлися Франція, Німеччина і Португалія. Нідерланди у нашій групі є фаворитами, особливо якщо врахувати, що перший поєдинок турніру, в якому їхнім суперником буде Україна, вони гратимуть вдома.

"Приїжджайте і купуйте квитки", – Шевченко закликав уболівальників підтримати Україну на Євро-2020

З Австрією ж, як і з командою, яка стане четвертою у цій компанії, можна спокійно грати – не бачу в цьому проблем. Думаю, що з такої групи наша збірна повинна виходити", – сказав Маркевич у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

Результати жеребкування Євро-2020: Україна та інші збірні дізнались суперників