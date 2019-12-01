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Євро-2020: Маркевич прокоментував результати жеребкування для України

11:39 60 Читать на русском
Євро-2020: Маркевич прокоментував результати жеребкування для України
Мирон Маркевич / Фото з відкритих джерел

Голова Комітету національних збірних команд УАФ Мирон Маркевич оцінив перспективи підопічних Шевченка на Євро-2020.

"Жереб для України не найгірший. Що й казати, він не йде в жодне порівняння з групою, в якій зійшлися Франція, Німеччина і Португалія. Нідерланди у нашій групі є фаворитами, особливо якщо врахувати, що перший поєдинок турніру, в якому їхнім суперником буде Україна, вони гратимуть вдома.

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З Австрією ж, як і з командою, яка стане четвертою у цій компанії, можна спокійно грати – не бачу в цьому проблем. Думаю, що з такої групи наша збірна повинна виходити", – сказав Маркевич у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

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Україна Україна Збірна України Мирон Маркевич жеребкування Євро-2020
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