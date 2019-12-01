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"Приїжджайте і купуйте квитки", – Шевченко закликав уболівальників підтримати Україну на Євро-2020

09:18 526 Читать на русском
"Приїжджайте і купуйте квитки", – Шевченко закликав уболівальників підтримати Україну на Євро-2020
Андрій Шевченко / Фото з відкритих джерел

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко закликав уболівальників "синьо-жовтих" підтримати команду на чемпіонаті Європи-2020.

"Вважаю, жеребкування було для України успішним. У нас в групі є хороші команди, але з ними можна грати. Тому будемо готуватися. Знаю, що нас підтримує вся Україна. Ще раз хочу передати всім величезний привіт з Бухареста. Удачі нам усім в наступному році. Приїжджайте, купуйте квитки і підтримайте команду", – передає слова Шевченка офіційна сторінка УАФ в соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

Євро-2020: Шевченко прокоментував результати жеребкування та оцінив шанси України на вихід з групи

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Головні новини футболу 30 листопада: результати жеребкування Євро-2020, Україна зіграє з чемпіонами світу
07:00
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Теги
Євро-2020 Україна Україна Збірна України Андрій Шевченко Андрій Шевченко Відеоновини
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