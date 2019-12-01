"Приїжджайте і купуйте квитки", – Шевченко закликав уболівальників підтримати Україну на Євро-2020

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко закликав уболівальників "синьо-жовтих" підтримати команду на чемпіонаті Європи-2020.

"Вважаю, жеребкування було для України успішним. У нас в групі є хороші команди, але з ними можна грати. Тому будемо готуватися. Знаю, що нас підтримує вся Україна. Ще раз хочу передати всім величезний привіт з Бухареста. Удачі нам усім в наступному році. Приїжджайте, купуйте квитки і підтримайте команду", – передає слова Шевченка офіційна сторінка УАФ в соціальній мережі Instagram.

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Нагадаємо, збірна України зіграє на Євро-2020 зі збірними Нідерландів, Австрії та переможцем шляху D Ліги націй або Румунією (у випадку її перемоги в шляху A Ліги націй).

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