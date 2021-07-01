"Повинен зізнатися: буду сильно здивований, якщо збірна Англії не обіграє Україну. Це стане великим розчаруванням. Я радий за Україну, для неї це велике досягнення, але мені дуже шкода гравця, який отримав страшну травму. Матч зі Швецією був рівним, обидві команди грали не дуже добре. Більше пощастило українцям.

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Україні буде дуже складно в чвертьфіналі, адже в Англії гравці набагато кращі. Подивіться, ми перемогли Німеччину, а на поле навіть не вийшли Рашфорд, Фоден, Маунт, Санчо... До того ж, наші футболісти зараз на підйомі – щойно вибили з боротьби німців. Може, якщо зіграє Шевченко, тоді в України з'являться шанси на півфінал", – цитує Реднаппа Спорт-Экспресс.

Додамо, що зустріч України та Англії відбудеться 3 липня о 22:00 у Римі на Стадіо Олімпіко. Переможець цієї пари у півфіналі Євро-2020 зустрінеться з тріумфатором двобою Данія – Чехія.

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