Ященко: Повернення Марлоса додасть шансів Шахтарю

Екс-футболіст Шахтаря Сергій Ященко поділився очікуваннями перед матчем 1/4 фіналу Кубка України, в якому сьогодні зустрінуться два головних українські гранди.

"Про стан Шахтаря і Динамо по матчах 23-го туру чемпіонату України судити не варто. Кубок – це особливе змагання, а гра грандів між собою взагалі не вписується ні в які попередні розрахунки. У харківському поєдинку Шахтар і Динамо покажуть інші швидкості, що дозволить побачити лідерів українського футболу у всій красі.

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"Гірникам" додасть шансів на виграш повернення Марлоса. Вважаю, що це дуже важливо для команди Паулу Фонсеки. В цілому Шахтар зараз краще готовий, ніж Динамо, тому поставлю на мінімальну перемогу господарів", – цитує Ященко zbirna.com.

Матч Шахтарем – Динамо відбудеться сьогодні на стадіоні Металіст. Гра розпочнеться о 17:00.

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