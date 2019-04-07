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Ященко: Возвращение Марлоса придаст шансов Шахтеру

14:50 19 Читати українською
Ященко: Возвращение Марлоса придаст шансов Шахтеру
Сергей Ященко / Youtube

Экс-футболист Шахтера Сергей Ященко поделился ожиданиями перед матчем 1/4 финала Кубка Украины, в котором сегодня встретятся два главных украинских гранда.

 

"О состоянии Шахтера и Динамо по матчам 23-го тура чемпионата Украины судить не стоит. Кубок – это особое соревнование, а игра грандов между собой вообще не вписывается ни в какие предварительные расчеты. В харьковском поединке Шахтер и Динамо покажут другие скорости, что позволит увидеть лидеров украинского футбола во всей красе.

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"Горнякам" придаст шансов на выигрыш возвращения Марлоса. Считаю, что это очень важно для команды Паулу Фонсеки. В целом Шахтер сейчас лучше готов, чем Динамо, поэтому поставлю на минимальную победу хозяев", – цитирует Ященко zbirna.com.

Матч Шахтер – Динамо состоится сегодня на стадионе Металлист. Игра начнется в 17:00.

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Теги
Кубок Украины Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Сергей Ященко Сергей Ященко
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