toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
УПЛ УКРАЇНА U-20 - ІТАЛІЯ U-20 ЄВРО-2020 ТРАНСФЕРИ

Ярославський відкриє у Харкові музей пам'яті участі міста в Євро-2012

08:25 108 Читать на русском
Ярославський відкриє у Харкові музей пам'яті участі міста в Євро-2012
Олександр Ярославський / соцмережі

Колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський відкриє у місті музей пам'яті участі у чемпіонаті Європи-2012.

Компанія DCH, яка належить колишньому власнику Металіста Олександру Ярославському, на своєму офіційному сайті повідомила про те, що вона вкладе 1,5 млн доларів у створення музею, присвяченого участі міста у Євро-2012.

Унікальність Шевченка, прорив Коноплянки, рекорди і антирекорди: статистика збірної України, яка вас здивує

Харків став одним із чотирьох міст-господарів чемпіонату Європи і приймав матчі групи В, у якій грали Німеччина, Португалія, Данія та Нідерланди.

У музею будуть фото та відео артефакти, пам'ятні речі, а також будуть використовуватись технології доповненої та віртуальної реальності.

Хто замінить Пятова у Шахтарі: серед варіантів – Лунін і ще три голкіпери

blog_ava
Палкін розповів про зміни у тренерському штабі Шахтаря після призначення Каштру новим наставником клубу
06:30
1494
Теги
Олександр Ярославський Євро-2012 Металіст Металіст Металіст
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
12
год
:
32
хв
Італія U-20
21:30
Еквадор U-20
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук