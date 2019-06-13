Ярославський відкриє у Харкові музей пам'яті участі міста в Євро-2012

Колишній власник харківського Металіста Олександр Ярославський відкриє у місті музей пам'яті участі у чемпіонаті Європи-2012.

Компанія DCH, яка належить колишньому власнику Металіста Олександру Ярославському, на своєму офіційному сайті повідомила про те, що вона вкладе 1,5 млн доларів у створення музею, присвяченого участі міста у Євро-2012.

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Харків став одним із чотирьох міст-господарів чемпіонату Європи і приймав матчі групи В, у якій грали Німеччина, Португалія, Данія та Нідерланди.

У музею будуть фото та відео артефакти, пам'ятні речі, а також будуть використовуватись технології доповненої та віртуальної реальності.

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