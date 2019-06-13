Ярославский откроет в Харькове музей памяти участия города в Евро-2012

Бывший владелец харьковского Металлиста Александр Ярославский откроет в городе музей памяти участия в чемпионате Европы-2012.

Компания DCH, которая принадлежит бывшему владельцу Металлиста Александру Ярославскому, на своем официальном сайте сообщила о том, что она вложит 1,5 млн долларов в создание музея, посвященного участию города в Евро-2012.

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Харьков стал одним из четырех городов-хозяев чемпионата Европы и принимал матчи группы В, в которой играли Германия, Португалия, Дания и Нидерланды.

У музее будут фото и видео артефакты, памятные вещи, а также будут использоваться технологии дополненной и виртуальной реальности.

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