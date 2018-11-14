Ярославський: Матчі "старого" Металіста не переглядаю

Відомий бізнесмен, екс-президент харківського футбольного клубу Металіст Олександр Ярославський на зустрічі зі студентами університету харчування і торгівлі, випускником якої він є, відповів на запитання стосовно футбольного клубу, який колись належав йому.

Відповідаючи на питання, чи дивиться він зараз матчі за участю ФК Металіст, Ярославський сказав: "Намагаюся, але Металіста вже немає. Якщо ви маєте на увазі матчі за участю старого Металіста, то я їх не переглядаю".

Збанкрутілий Металіст став лідером за сумою зарплатних боргів в Україні – понад 110 млн грн

Нагадаємо, що протягом 2007-2012 рр., коли президентом ФК Металіст був Олександр Ярославський, харківський клуб шість разів поспіль завоював "бронзу" українського чемпіонату, а також зіграв свої найкращі сезони в єврокубках.

Крім того, Ярославський вклав в підготовку Харкова до Євро-2012 понад 300 млн доларів. Завдяки його інвестиціям та особистій участі місто отримало сучасний міжнародний аеропорт і стадіон "Металіст", тренувальну базу і п'ятизірковий готель, де базувалася штаб-квартира УЄФА.