Збанкрутілий Металіст став лідером за сумою зарплатних боргів в Україні – понад 110 млн грн

ПАТ Футбольний клуб Металіст, який перебуває на стадії банкрутства, вийшов на перше місце серед найбільших боржників по зарплаті в Україні через борг одному з колишніх гравців на 63 млн грн.

23 жовтня заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Світлана Глущенко повідомила, що до топ-3 боржників у країні належать Харківське державне авіаційне виробниче підприємство із сумою заборгованості 74,5 млн грн, ФК Металіст із заборгованістю 47,7 млн грн та ПАТ Запоріжжяобленерго із заборгованістю понад 26 млн грн.

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Та за кілька днів ситуація змінилася. Адже до існуючих виконавчих проваджень щодо боргів Металіста надійшло ще одне на достатньо велику суму.

"У нас є виконавчі документи про стягнення заборгованої зарплати футболістам та всім іншим, перед ким у клубу є борги. І буквально на днях знайшов виконавчий документ ще на 63 млн грн боргу по зарплаті одному футболісту. Тому Металіст виходить на перше місце цього антирейтингу", – повідомили Футбол 24 у прес-службі Мін’юсту.

Наразі, відповідно до даних єдиного реєстру боржників, Металіст займає першу сходинку в рейтингу заборгованості по зарплаті з сумою у 110 млн 727 тис грн.

ПрАТ Рівнеазот, який входить до групи Ostchem Дмитра Фірташа, має борги на 22,85 млн грн., а ПАТ Запоріжжяобленерго, понад 60% акцій якого належить державі та найбільшими міноритарними бенефіціарами якого є брати Суркіси, заборгувало наразі 22,34 млн грн.

ФК Металіст, щодо якого 11 червня 2017 року Господарським судом Харківської області була порушена справа про банкрутство, вже тривалий час є одним з найбільших боржників по зарплаті в Україні.

Станом на початок серпня цього року він мав заборгованість на понад 47 млн грн. Аналогічна сума боргів була і на початок липня. У травні Металіст із 28,6 млн грн боргу займав третє місце в антирейтингу, так само було і в квітні.