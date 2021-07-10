Вінгер Вест Хема та збірної України Андрій Ярмоленко точно може занести Євро-2020 собі в актив.

Українець потрапив до унікальної колекції "Зірки літа" від футбольного симулятора FIFA.

Ярмоленко погодився на переїзд у Туреччину

Ярмоленко награв на захмарний рейтинг 94 зі 100. Покращені картки також отримали Неймар (99), Кейн, Лукаку (по 98), К'єза (95) та інші зірки, які вдало виступили на Євро чи Копа Амеріка. Усі ці гравці неабияк потішать любителів футбольного симулятора.

Нагадаємо, на Євро Ярмоленко провів 5 матчів, в яких відзначився двома голами та двома асистами.

Англія не готова – Манчіні розіб'є план Саутгейта, К'єлліні знищить харизмою, або Чому Італія виграє фінал Євро-2020