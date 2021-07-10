Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко точно может занести Евро-2020 себе в актив.

Украинец попал в уникальную коллекцию "Звезды лета" от футбольного симулятора FIFA.

Ярмоленко согласился на переезд в Турцию

Ярмоленко наиграл на заоблачный рейтинг 94 из 100. Улучшенные карточки также получили Неймар (99), Кейн, Лукаку (по 98), Кьеза (95) и другие звезды, которые успешно выступили на Евро или Копа Америка. Все эти игроки изрядно порадуют любителей футбольного симулятора.

Напомним, на Евро Ярмоленко провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.

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