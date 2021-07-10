Ярмоленко на уровне Неймара, Кейна и других суперзвезд – FIFA наградила главных героев футбольного лета
23:10 - Читати українською
Вингер Вест Хэма и сборной Украины Андрей Ярмоленко точно может занести Евро-2020 себе в актив.
Украинец попал в уникальную коллекцию "Звезды лета" от футбольного симулятора FIFA.
Ярмоленко согласился на переезд в Турцию
Ярмоленко наиграл на заоблачный рейтинг 94 из 100. Улучшенные карточки также получили Неймар (99), Кейн, Лукаку (по 98), Кьеза (95) и другие звезды, которые успешно выступили на Евро или Копа Америка. Все эти игроки изрядно порадуют любителей футбольного симулятора.
Напомним, на Евро Ярмоленко провел 5 матчей, в которых отметился двумя голами и двумя ассистами.
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