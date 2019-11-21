Яремчук відзначився ювелірним голом у ворота Антверпена

Україна — 21 лист 919
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Проти Павелка заведено п'ять кримінальних справ, – Генпрокуратура України
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Велика різниця між голами Мессі та Роналду: цифри, які "запалили" мережу після завершення відбору до Євро-2020Світ — 21 лист 13332
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Україна шокує завдяки Бєсєдіну, або Збірна мрії, – чому європейські ЗМІ радіють і не дуже успіху наших на Євро-2020Євро-2020 — 21 лист 10004
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Динамо оскаржить покарання КДК УАФ: "Це рішення – приклад вибіркового правосуддя"Україна — 21 лист 1001
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Шахтар – Динамо: "гірники" заплатять штраф за оголошення російською мовою на ОСК МеталістУкраїна — 21 лист 5136