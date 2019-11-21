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Яремчук відзначився ювелірним голом у ворота Антверпена

21 листопада 22:04 5310 Читать на русском
Яремчук відзначився ювелірним голом у ворота Антверпена
Роман Яремчук / Фото з відкритих джерел

Український форвард бельгійського Гента Роман Яремчук продовжує штампувати голи у Лізі Жупіле.

У матчі 5-го туру чемпіонату Бельгії Гент на виїзді зустрічався з Антверпеном. Вже в середині першого тайму форвард збірної України Роман Яремчук відкрив рахунок.

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Отримавши на 21-й хвилині чудову передачу від Джонатана Девіда українець помітив, що голкіпер Антверпена вийшов далеко з воріт і майстерно перекинув м’яч над ним, вивівши свою команду вперед.

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Теги
Українці за кордоном Гент Гент Бельгія Роман Яремчук Роман Яремчук Антверпен Антверпен Відеоновини Легіонерський хліб
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