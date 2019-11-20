Яремчук почав стрімко прогресувати через відхід із Динамо, – Вісенте Гомес

Думаю, зіграло роль ще й те, що Динамо – велика команда, де результат потрібен сьогодні. У таких командах не завжди готові чекати. І це нормально. Таким командам постійно треба перемагати. Гравцям потрібно бути готовими, що тобі не завжди дадуть достатньо часу проявити себе. Це може бути проблемою.
Інколи буває так, що в тебе є футболіст, який недостатньо добре грає. А потім він переходить в інший клуб, і значно покращує свій рівень. Можливо, якби він не пішов з Динамо, він би так не прогресував з різних причин. Іноді гравцю треба просто піти в інше місце, і там він розквітне. Ми не знаємо, що було б, якби він залишився в Динамо", – розповів Гомес в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.