Яремчук почав стрімко прогресувати через відхід із Динамо, – Вісенте Гомес

Головний тренер Олімпіка Вісенте Гомес цікаво пояснив причину стрімкого прогресу форварда збірної України Романа Яремчука.

"Можливо, Яремчуку було потрібно більше часу, щоб змужніти, адаптуватись до дорослого футболу. Зараз він грає чудово.

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Думаю, зіграло роль ще й те, що Динамо – велика команда, де результат потрібен сьогодні. У таких командах не завжди готові чекати. І це нормально. Таким командам постійно треба перемагати. Гравцям потрібно бути готовими, що тобі не завжди дадуть достатньо часу проявити себе. Це може бути проблемою.

Інколи буває так, що в тебе є футболіст, який недостатньо добре грає. А потім він переходить в інший клуб, і значно покращує свій рівень. Можливо, якби він не пішов з Динамо, він би так не прогресував з різних причин. Іноді гравцю треба просто піти в інше місце, і там він розквітне. Ми не знаємо, що було б, якби він залишився в Динамо", – розповів Гомес в інтерв'ю YouTube-каналу Бомбардир.

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