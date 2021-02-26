Украинский форвард Роман Яремчук оставил свою подпись на новом соглашении с Гентом в конце зимнего трансферного окна, но в клубе решили не афишировать это событие, сообщает voetbalprimeur.be.

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Теперь контракт 25-летнего нападающего с бельгийским клубом рассчитан до лета 2025-го. В лагере Гента рассчитывают, что такой жест повлияет на трансферную стоимость Романа, ведь боссы клуба уже летом готовы рассматривать предложения о продаже украинца.

В нынешнем сезоне бельгийского первенства Яремчук провел 22 матча, в которых отметился 14-ю голами и 4-мя ассистами.

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