Клопп поберіг лідерів

Ліверпуль виграв перший матч з досить комфортним рахунком, тому Юрген Клопп між двома поєдинками з Манчестер Сіті вирішив дати відпочинок лідерам. Салах, Мане, ван Дейк, Алесандер-Арнольд і Фабінью несподівано опинилися в запасі на домашню гру з Бенфікою.

Португальці на старті зустрічі спробували забити швидкий гол. Евертон дальнім ударом майже виконав це завдання. Але Ліверпуль швидко взяв ситуацію під контроль і почав будувати власні атаки. Господарі чудово розігрували, але ніяк не могли довести справу до удару. На перехоплення встигав Влаходімос.

Менше зірок – більше дисципліни. У Ліверпуля вийшов трішки скромніший склад по іменах, але атакувальне тріо Діас-Фірміно-Жота – монстри пресингу. Мерсисайдці високо зустрічали гостей і регулярно перехоплювали м'яч на чужій половині. Так виникли моменти у Жоти та Діаса.

Ліверпуль домінував і майстерно взяв півфінал

Ліверпуль був значно гострішим, але забив лише в середині тайму. Це був перший удар "червоних". Цімікас подав зі штрафного – Конате виграв повітря. Бенфіка миттєво відповіла своїм голом (Нуньєс отримав пас від Евертона та перекинув голкіпера), однак судді зафіксували офсайд.

Через 10 хвилин команди видали рімейк. З протилежним результатом. Ліверпуль виконав ще один дуже гострий кутовий, але Фірміно не вистачило сантиментів. Бенфіка ще раз класно розіграла, Рамуш також отримав пас з глибини на офсайдній лінії, але залишився в правильному положенні.

Так суперники розмінялися на нічию. Хоча господарі все одно виглядали на порядок сильнішими. Надій гостей були на те, щоб внести хаос. Як тільки Бенфіці вдавалося розхитати гру, збільшити кількість непередбачуваних відскоків, з'являлися шанси. А поки Ліверпуль по спокійно готував атаки, все було під контролем Клоппа.

Мерсисайдці могли робити переможний рахунок ще до перерви, але Грімальдо в останню мить перехопив пас Фірміно на порожні ворота Діасу. Вже в другому таймі Ліверпуль конвертував свою перевагу в голи. Бенфіка провалилася в обороні, відбила першу хвилю атаки, але Жота другим темпом ідеально викотив на Фірміно.

А потім вийшли Салах, Мане та Алькантара – частота гольових моментів зросла. Цімікас вирізав чергову круту подачу зі стандарту, а Фірміно легко забив. Дубль асистів у грека, дубль голів у бразильця. Ліверпуль на класі виходить у півфінал Ліги чемпіонів.

Яремчук забив Аліссону та надихнув Бенфіку на нічию

Роман Яремчук розпочав матч на лаві запасних, але тренер дав йому зіграти весь другий тайм. Українець вийшов на вістрі атаки, змістивши Нуньєса на лівий фланг. Довгий час він робив марні ривки, відкриваючись під передачі, але зачепитися за м'яч не міг.

Яремчук забив у ворота Ліверпуля – відео третього гола українця в ЛЧ

Втім, Бенфіка несподівано ожила, і Яремчук став у пригоді. Вертикальна атака гостей, Грімальдо кидає Романа у прорив, а наш козак майстерно обігрує голкіпера та скорочує відставання. Лайнсмен зафіксував офсайд, але VAR виправив помилку. Оцінка Яремчука від SofaScore – 7.2 (друга найкраща в команді).

Незабаром Бенфіка організувала дуже схожу атаку та знову скористалася високою лінією оборони Ліверпуля. Маріу відгукнувся на пас з глибини, а Нуньєс вразив ворота. Знову польові судді фіксують офсайд, знову VAR вносить корективи. Вже нічия, а тут Нуньєс класно пробив у дотик – Аліссон рятує кут воріт.

Кінцівка поєдинку подарувала ще низку незарахованих голів. Мане з офсайду замкнув пас Салаха, а Нуньєс також з положення поза грою проштовхнув м'яч у сітку. У підсумку – нічия на користь Ліверпуля, який за сумою двох матчів проходить далі. Бенфіка на мажорній ноті завершує виступи в Лізі чемпіонів.

Визначилися півфінальні пари Ліги чемпіонів 2021/22