Бенфіка та Ліверпуль зустрічалися в першому поєдинку 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. Читайте звіт про матч (1:3) на "Футбол 24".

Яремчук розпочав у резерві – Бенфіці потрібен був черговий подвиг

Український форвард опинився на лаві запасних, а фаворит протистояння був очевидним. Ліверпуль відчайдушно бореться з Манчестер Сіті за чемпіонство Англії, а в ЛЧ 2021/22 виграв 7 поєдинків поспіль, програвши тільки Інтеру, хоча й та невдача не завадила "червоним" пройти далі.

Але Бенфіці, яка провалила сезон на внутрішній арені (виліт із Кубка та втрата шансів на титул) не звикати до статусу андердога. Спершу стався несподіваний вихід із групи, в якій були Баварія і Барселона, а в 1/8 лісабонці доволі сенсаційно пройшли Аякс, який до того виграв всі 6 поєдинків у груповому турнірі та вважався явним фаворитом.

Бенфіка – Ліверпуль: онлайн-трансляція матчу ЛЧ

"Орли" мали досвід успішного протистояння і з Ліверпулем, але відтоді багато чого змінилося. У сезоні 2005/06 португальська команда вибила "червоних" у 1/8 фіналу ЛЧ (3:0 за сумою двох матчів), при цьому англійці були чинними володарями трофею.

Чвертьфінал у останні роки став нездоланним бар'єром для лісабонців. Бенфіка не виходила у півфінал ЛЧ/КЄЧ з 1990 року, а у 8-ми чвертьфінальних поєдинках Ліги чемпіонів не вигравала жодного разу (три нічиї і п'ять поразок). Відповідно, головним завданням "орлів" вбачалося збереження бодай якихось шансів на вихід у півфінал перед матчем на Енфілді.

Перший тайм повністю за Ліверпулем – купа моментів і тільки два голи

Гості захопили гру під контроль одразу після стартового свистка Хесуса Хіля Мансано. При втраті м'яча підопічні Клоппа одразу вступали у відбір, змушуючи гравців Бенфіки помилятися навіть на своїй половині. Пішли і моменти – Кейта головою пробив неточно, Салах не дістав м'яча після пасу Мане. Ефектний пас п'ятою Кейта знайшов Салаха, але Вертонген у підкаті врятував "орлів". Влаходімос вступав у гру після ударів Кейта і добивання Трента.

Такий тиск очікувано призвів до забитого м'яча. На 17 хвилині успіх Ліверпулю приніс стандарт. Робертсон подав кутовий, а Конате виграв боротьбу у Вертонгена з Евертоном і головою відкрив рахунок.

На цьому Ліверпуль зупинятися не збирався. Діас вийшов майже віч-на-віч із Влаходімосом, але грецький кіпер розгадав намір форварда та забрав м'яч. Схожий момент змарнував і Салах, який теж програв дуель Влаходімосу.

Зрештою, класна атака Ліверпуля завершилася голом на 34-й хвилині. Трент розкішною діагоналлю знайшов Діаса, той міг бити й сам, але скинув головою вздовж лінії воротарського на Мане. Сенегалець у дотик переправив м'яч у сітку. Дуже легко.

У Бенфіки до перерви можна згадати хіба що удар Рафи Сілви з гострого кута та спробу Евертона. Обоє не влучили у ворота, а загалом Аліссон за перший тайм здійснив лише один сейв, який важко назвати чимось надзвичайним. Підопічні Клоппа без проблем підтвердили статус фаворита у перші 45 хвилин.

Швидкий гол Бенфіки по перерві відродив інтригу

На другий тайм команда Клоппа вийти, схоже забула. Принаймні, думками гості були якщо не в роздягальні, то вже у поєдинку проти Ман Сіті, який буде зіграний 10 квітня. Вже на 49-й хвилині Бенфіка скоротила відставання в рахунку, забивши на рівному місці.

Відзначився Дарвін Нуньєс – лідер атак лісабонців. Рафа Сілва прострілив з правого флангу, а Конате пропустив м'яч поміж ніг. Уругвайський форвард подарунком скористався, пробивши повз Аліссона. Жахлива гра від автора першого гола в матчі допомогла "орлам" забити.

Цей гол окрилив Бенфіку, яка полетіла вперед. Був ще момент у Дарвіна, який не підлаштувався під м'яч і пробив вище. Алькантара перервав прорив Сілви ціною жовтої картки, а Аліссон врятував після удару Евертона. Притисли господарі – за такої гри хотілося побачити Яремчука, але Роман продовжував гріти лаву. Натомість Клопп провів одразу три заміни, випустивжи Жоту, Хендерсона і Фірміно.

Нуньєс ледь не втік віч-на-віч з Аліссоном. Форварду забракло швидкості, тому він вирішив прибрати ван Дейка на замасі та впав на газон. Хесус Хіль Мансано пенальті не дав, попри гучний свист трибун Да Луж.

Яремчук вийшов на фінальний штурм, але план провалився

Нельсон Веріссіму на 82-й хвилині таки випустив українця в пару до Дарвіна Нуньєса, адже тиск "орлів" у останні хвилини суттєво зменшився. На жаль, Роман розчинився на полі і нічим не запам'ятався. Ліверпуль відвів гру від власних воріт, хоча Аліссон ледь не привіз проблеми. Голкіпер пішов обігрувати Рафу Сілву і мало не втратив м'яч. Обійшлося.

Замість очікуваного штурму Бенфіки забив Ліверпуль. Луїс Діас після передачі Кейта обіграв Влаходімоса і вразив порожні ворота. 1:3 – це була крапка. Міг бути і розгром, але Жота на 90+7 хвилині свій супершанс не використав.

Мерсисайдці везуть додому ідеальний результат, який залишає Бенфіці обмаль шансів на півфінал. Пристойних 25-30 хвилин проти команди Клоппа Бенфіці забракло для досягнення оптимального результату. Лісабонці створили міні-диво у попередній стадії, вибивши Аякс, але зараз повторити цей трюк буде вкрай складно.

Ліверпуль провів дуже посередній другий тайм, єдиним позитивом якого став гол Діаса. Схоже, мерсисайдці таки враховували майбутню битву за лідерство АПЛ проти Манчестер Сіті. Дуже слабкий матч провів Салах, а результативна помилка Конате не завадила "червоним" здобути перемогу, у якій після першого тайму не було сумнівів.

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