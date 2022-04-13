Український форвард розпочав гру Ліверпуль – Бенфіка в запасі, але з'явився на полі одразу по перерві. Яремчук був малопомітним, однак зумів відзначитися забитим голом.

На 73-й хвилині після пасу Алекса Грімальдо нападник збірної України вибіг віч-на-віч з Аліссоном, обіграв його і вразив порожні ворота. Спершу арбітр гол не зарахував, однак VAR підтвердив, що українець не був у офсайді. Таким чином, Яремчук зробив рахунок 3:2.

Це третій гол Романа в Лізі чемпіонів. Раніше він забивав у ворота Динамо (груповий турнір) та Аякса (1/8).

Яремчук голом прощається з Лігою чемпіонів – Ліверпуль втратив перемогу над Бенфікою, але запасу вистачило для півфіналу