Клопп поберег лидеров

Ливерпуль выиграл первый матч с достаточно комфортным счетом, поэтому Юрген Клопп между двумя поединками с Манчестер Сити решил дать отдых лидерам. Салах, Мане, ван Дейк, Алесандер-Арнольд и Фабиньо неожиданно оказались в запасе на домашнюю игру с Бенфикой.

Португальцы на старте встречи попытались забить быстрый гол. Эвертон дальним ударом почти выполнил эту задачу. Но Ливерпуль взял ситуацию под контроль и начал строить свои атаки. Хозяева отлично разыгрывали, но никак не могли довести дело до удара. На перехват успевал Влаходимос.

Меньше звезд – больше дисциплины. У Ливерпуля вышел скромнее состав по именам, но атакующее трио Диас-Фирмино-Жота – монстры прессинга. Мерсисайдцы высоко встречали гостей и регулярно перехватывали мяч на чужой половине. Так возникли моменты у Жоты и Диаса.

Ливерпуль доминировал и мастерски взял полуфинал

Ливерпуль был значительно острее, но забил лишь в середине тайма. Это был первый удар "красных". Цимикас подал с углового – Конате выиграл воздух. Бенфика мгновенно ответила своим голом (Нуньес получил пас от Эвертона и перекинул голкипера), однако судьи зафиксировали офсайд.

Через 10 минут команды выдали римейк. С противоположным результатом. Ливерпуль исполнил еще один острый угловой, но Фирмино не хватило сантиментов. Бенфика еще раз классно разыграла, Рамуш тоже получил пас из глубины на офсайдной линии, но остался в правильном положении.

Так соперники разменялись на ничью. Хотя хозяева все равно выглядели на порядок сильнее. Надежды гостей были на то, чтобы создать хаос. Как только Бенфике удавалось расшатать игру, увеличить количество непредсказуемых отскоков, появлялись шансы. А пока Ливерпуль спокойно готовил атаки, все было под контролем Клоппа.

Мерсисайдцы могли делать победный счет еще до перерыва, но Гримальдо в последний момент перехватил пас Фирмино на пустые ворота Диасу. Уже во втором тайме Ливерпуль конвертировал свое преимущество в голы. Бенфика провалилась в обороне, отразила первую волну атаки, но Жота вторым темпом идеально выкатил на Фирмино.

А потом вышли Салах, Мане и Алькантара – частота голевых моментов возросла. Цимикас вырезал очередную крутую подачу со стандарта, а Фирмино легко забил. Дубль ассистов у грека, дубль голов у бразильца. Ливерпуль на классе выходит в полуфинал Лиги чемпионов.

Яремчук забил Алиссону и вдохновил Бенфику на ничью

Роман Яремчук начал матч на скамейке запасных, но тренер дал ему сыграть весь второй тайм. Украинец вышел на острие атаки, сместив Нуньеса на левый фланг. Долгое время он совершал бесполезные рывки, открываясь под передачи, но зацепиться за мяч не мог.

Яремчук забил в ворота Ливерпуля – видео третьего гола украинца в ЛЧ

Впрочем, Бенфика неожиданно ожила, и Яремчук пригодился. Вертикальная атака гостей, Гримальдо бросает Романа в прорыв, а наш козак мастерски обыгрывает голкипера и сокращает отставание. Лайнсмэн зафиксировал офсайд, но VAR исправил ошибку. Оценка Яремчука от SofaScore – 7.2 (вторая лучшая команда).

Вскоре Бенфика организовала очень похожую атаку и снова воспользовалась высокой линией обороны Ливерпуля. Мариу отозвался на пас из глубины, а Нуньес поразил ворота. Снова полевые судьи фиксируют офсайд, снова VAR вносит коррективы. Уже ничья, а тут Нуньес классно пробил в касание – Алиссон спасает угол ворот.

Концовка поединка подарила еще ряд незасчитанных голов. Мане из офсайда замкнул пас Салаха, а Нуньес также из положения вне игры протолкнул мяч в сетку. В итоге – ничья в пользу Ливерпуля, который по сумме двух матчей проходит дальше. Бенфика на мажорной ноте завершает выступления в Лиге чемпионов.

Определились полуфинальные пары Лиги чемпионов 2021/22