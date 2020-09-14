Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун смогут помочь Генту в матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против Рапида.

Новый наставник Гента Вим Де Декер заявил 21 игрока на поединок Лиги чемпионов против Рапида, сообщает официальный твиттер бельгийцев.

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Отметим, что все украинцы Гента попали в заявку команды. Интересно, что предыдущий наставник Ласло Болони планировал не брать Яремчука на поединок Лиги чемпионов будто бы из-за усталости, однако румынский специалист с сегодняшнего дня не является тренером "буйволов".

К слову, уже завтра Гент начнет свои выступления в Лиге чемпионов. Соперником бельгийцев станет Рапид, начало матча в 21:00.

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