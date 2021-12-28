Чемпіонат Бельгії, 19 тур

Мехелен – Мускрон – 2:1

Голи: Мрабті, 38, Швед, 83 – Мохамед, 69

Ярмоленко допоміг у гольових атаках – відеоогляд матчу Вест Хем – Брайтон – 2:2

Схоже, проблеми українця у Мехелені поступово лишаються позаду. Мар'ян традиційно розпочав матч у запасі, але цього разу тренер довірив йому вже півгодини ігрового часу.

Невдовзі після появи Шведа на полі суперник зумів зрівняти рахунок, але тут слово взяв українець. Легіонер Мехелена упіймав подачу з флангу, хитнув захисника і потужно вистрілив під стійку. Цей гол став для Шведа дебютним за бельгійський клуб, а для його команди – переможним.

Мехелен, здобувши другу перемогу поспіль, віддалився від зони вильоту. Тепер у команди українця 20 очок і 13-та позиція в турнірній таблиці.

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