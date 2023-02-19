– Одне з найпопулярніших відео – де Жерсон не стримує своїх емоцій та кричить на вас під час матчу з Шахтарем (Кубок України, 2019 рік). Пам’ятаєте?

– В процесі гри я цього не бачив. Кожен повинен займатися своєю справою. Якщо він приїхав сюди до нас, заробляє наші гроші, живе в нашій країні, сидить на лаві запасних, і ще розмовляє щось...

– Чого він кричав?

– Я не знаю, чому Жерсон взагалі сюди приїхав. Чесно скажу. Не знаю, чому він кричав. Якби я це побачив тоді, то одразу вигнав би його з лави запасних. Команда повинна бути як одне ціле. Якщо в тебе до когось є питання, то вони повинні вирішуватись не на людях. Не потрібно показувати це.

Ну, мабуть, у нього в країні це робиться по-іншому. Люксембург, чи... Гадаю, він з Люксембурга. Гра була важка, принципова. Жерсон – запальний, але не дуже розумний.

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– Як та ситуація закінчилася? Розмовляли з ним після цього?

– Ніяк. Якщо я не помиляюся, президент ухвалив якесь рішення та було покарання. А через деякий час він сам пішов, бо бачив, що в цій команді йому...

– Цей вчинок вплинув на його кар’єру?

– Не знаю, я за ним не стежу. На його кар’єру вплинула його поведінка поза полем та його гра. Коли він міг не приїхати на тренування, бо усю ніч провів у клубі – ось його лінія поведінки. Навіть наші хлопці бачать, що так не повинно бути, команда його вже не приймає.

– Ви засмутилися, що відео потрапило у мережу?

– Було неприємно. Розумію, що зараз неможливо щось сховати. У процесі гри я цього не бачив, – резюмував Михайличенко в інтерв'ю SportArena.

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