"Як можна бути такими хворими на голову": Зозуля відреагував на заклик Росії припинити вогонь на Різдво
Роман Зозуля, український нападник Райо Махадаонда, шокований цинізмом російських окупантів.
"З’явилась інформація про те, що кривавий карлик доручив своїй собачці Шойгу забезпечити припинення вогню на Різдво. І просять Україну зробити те ж саме. Хочуть дати людям сходити до церкви.
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Тобто, на новий рік запускати ракети по Україні – це норма. За новорічну ніч випустити близько 40 шахідів – це теж норма. А тут просять припинити вогонь. Я не розумію, як можна бути такими хворими на голову... Я вважав, що такого не буває", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, український легіонер активно займається волонтерством, підтримуючи ЗСУ та українських біженців в Європі.
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