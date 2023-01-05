"З’явилась інформація про те, що кривавий карлик доручив своїй собачці Шойгу забезпечити припинення вогню на Різдво. І просять Україну зробити те ж саме. Хочуть дати людям сходити до церкви.

"Ці пацюки забули про головне": Зозуля відреагував на новорічні обстріли українських міст

Тобто, на новий рік запускати ракети по Україні – це норма. За новорічну ніч випустити близько 40 шахідів – це теж норма. А тут просять припинити вогонь. Я не розумію, як можна бути такими хворими на голову... Я вважав, що такого не буває", – написав Зозуля у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, український легіонер активно займається волонтерством, підтримуючи ЗСУ та українських біженців в Європі.

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