"Появилась информация о том, что кровавый карлик поручил своей собачке Шойгу обеспечить прекращение огня на Рождество. И просят Украину сделать то же самое. Хотят дать людям сходить в церковь.

"Эти крысы забыли о главном": Зозуля отреагировал на новогодние обстрелы украинских городов

То есть на новый год запускать ракеты по Украине – это норма. В новогоднюю ночь выпустить около 40 шахидов – это тоже норма. А тут просят прекратить огонь. Я не понимаю, как можно быть такими больными головой… Я считал, что такого не бывает", – написал Зозуля в своем Telegram-канале.

Напомним, украинский легионер активно занимается волонтерством, поддерживая ВСУ и украинских беженцев в Европе.

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