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"Як мене по життю, так і мою команду недооцінюють", – відверті заяви президента Інгульця Поворознюка

19:48 201 Читать на русском
"Як мене по життю, так і мою команду недооцінюють", – відверті заяви президента Інгульця Поворознюка
Олександр Поворознюк / соцмережі

Президент Інгульця Олександр Поворознюк прокоментував перемогу над Карпатами в матчі 1/4 фіналу Кубка України.

50’ Артем Щедрий
 
Мар'ян Швед 90+7’
Роман Толочко 101’
50’ Артем Щедрий
90+7’ Мар'ян Швед
101’ Роман Толочко

"Емоції переповнюють, живу ще під враженням. Хочу подякувати вболівальникам, які приїхали нас підтримати, їх дійсно було багато. Ми тільки за два дні перенесли гру, але багато хто приїхав нас підтримати. Спасибі їм за це. Це також заслуга вболівальників, що ми вийшли в півфінал.

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З цього роблять сенсацію, але це як ще подивитися. Аналізуючи гру, це була б сенсація, якби Карпати пройшли. Сенсація була б, якби ми не перемогли Карпати.

У аналітиків свої мізки, вони по-своєму міркують. Я хочу сказати, нам було добре, що нас все недооцінюють. Як мене по життю, так і мою команду.

Запрошую всіх на гру з Зорею. Хочу сказати одне. Ми можемо програти, але програємо гордо. Ми підемо з поля з високо піднятою головою. Бій ми дамо", – сказав Поворознюк YouTube-каналу Інгульця.

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Теги
Карпати Карпати Кубок України Інгулець Інгулець Інгулець - Карпати Олександр Поворознюк
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