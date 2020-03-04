Як готуються гравці збірної України до Євро 2020 – у проекті "Наша Збірна"

Чим живуть і як розважаються наші футболісти поза полем – про це і не тільки дізнавайся з перших вуст від Миколи Василькова.

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Микола Васильков – прес-аташе Андрія Шевченка та збірної України – зібрав у Харкові чотирьох топів: Олександра Караваєва, Руслана Маліновського, Олександра Зінченка та Євгена Коноплянку, щоб перевірити, хто з них вправніший у суперсучасній грі – текболі.

Правила такі ж, як у тенісболі – лише грають не через сітку, а на спеціально вигнутому дугою столі. Олександр Зінченко, який стверджував, що він є королем цієї гри, зазнав невдачі та змушений був відтискатися від підлоги. Реванш у наступній партії не вдався – чемпіон Англії та представник Аталанти вирушили у так звану "подорож" під стіл.