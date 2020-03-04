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Як готуються гравці збірної України до Євро 2020 – у проекті "Наша Збірна"

15:30 135 Читать на русском
Як готуються гравці збірної України до Євро 2020 – у проекті "Наша Збірна"
Руслан Маліновський та Євген Коноплянка / УАФ

Чим живуть і як розважаються наші футболісти поза полем – про це і не тільки дізнавайся з перших вуст від Миколи Василькова.

Новий футбольний проект "Наша Збірна" за підтримки Parimatch – про тих і для тих, хто заряджений перемагати!

"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му

Микола Васильков – прес-аташе Андрія Шевченка та збірної України – зібрав у Харкові чотирьох топів: Олександра Караваєва, Руслана Маліновського, Олександра Зінченка та Євгена Коноплянку, щоб перевірити, хто з них вправніший у суперсучасній грі – текболі.

Правила такі ж, як у тенісболі – лише грають не через сітку, а на спеціально вигнутому дугою столі. Олександр Зінченко, який стверджував, що він є королем цієї гри, зазнав невдачі та змушений був відтискатися від підлоги. Реванш у наступній партії не вдався – чемпіон Англії та представник Аталанти вирушили у так звану "подорож" під стіл.

blog_ava
"Португалію ми ж обіграли!": Олег Лужний – про суперників України у Лізі націй та епічні стики з Німеччиною у 2001-му
12:30
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Теги
Євген Коноплянка Євген Коноплянка Руслан Маліновський Руслан Маліновський Олександр Караваєв Олександр Караваєв УАФ Відеоновини Олександр Зінченко Олександр Зінченко Євро-2020 Наша Збірна
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