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Как готовятся игроки сборной Украины к Евро 2020 – в проекте "Наша Сборная"

15:30 39 Читати українською
Как готовятся игроки сборной Украины к Евро 2020 – в проекте "Наша Сборная"
Руслан Малиновский и Евгений Коноплянка / УАФ

Чем живут и как развлекаются наши футболисты вне поля – об этом и не только узнавай из первых уст от Николая Василькова.

Новый футбольный проект "Наша Сборная" при поддержке Parimatch – о тех и для тех, кто заряжен побеждать!

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Николай Васильков – пресс-атташе Андрея Шевченко и сборной Украины – собрал в Харькове четырех топов: Александра Караваева, Руслана Малиновского, Александра Зинченко и Евгения Коноплянку, чтобы проверить, кто из них искуснее в суперсовременной игре – текболе.

Правила такие же, как в теннисболе – только играют не через сетку, а на специально изогнутом дугой столе. Александр Зинченко, который утверждал, что он является королем этой игры, потерпел неудачу и вынужден был отжиматься от пола. Реванш в следующей партии не удался – чемпион Англии и представитель Аталанты отправились в так называемое "путешествие" под стол.

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