Как готовятся игроки сборной Украины к Евро 2020 – в проекте "Наша Сборная"

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Николай Васильков – пресс-атташе Андрея Шевченко и сборной Украины – собрал в Харькове четырех топов: Александра Караваева, Руслана Малиновского, Александра Зинченко и Евгения Коноплянку, чтобы проверить, кто из них искуснее в суперсовременной игре – текболе.

Правила такие же, как в теннисболе – только играют не через сетку, а на специально изогнутом дугой столе. Александр Зинченко, который утверждал, что он является королем этой игры, потерпел неудачу и вынужден был отжиматься от пола. Реванш в следующей партии не удался – чемпион Англии и представитель Аталанты отправились в так называемое "путешествие" под стол.