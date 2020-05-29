Шовковський був шокований дебютним викликом у збірну України – жарти тренера і травма головного конкурента

Легендарний голкіпер Олександр Шовковський пригадав обставини початку своєї кар'єри в збірній України.

"Тоді, в 1995 році, молодіжку вже очолював Віктор Колотов, а восени 1994-го тренером був Володимир Мунтян. У нього було якесь дивне почуття гумору, і я не завжди розумів, коли він жартує, а коли говорить серйозно. У листопаді ми готувалися до поєдинку з Естонією. До матчу залишалося кілька днів, і після одного з тренувань Володимир Федорович, подякувавши команді за роботу, додав: "Давайте побажаємо Сашкові Шовковському удачі в національній збірній". Я, чесно кажучи, був в шоці!

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Так, там отримав травму основний голкіпер – Дмитро Тяпушкін. Але були ж інші воротарі, які старші і досвідченіші за мене. У той рік у мене вистачало яскравих подій. Я став основним воротарем в Динамо, дебютував в Лізі чемпіонів, взяв участь в переможному поєдинку проти Спартака, грав проти Баварії і ПСЖ. Але це ж національна збірна!" – цитує Шовковського Команда№1.

Додамо, що легенда Динамо провів за національну команду 92 матчі, в яких пропустив 76 м'ячів.

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