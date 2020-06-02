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Как Джеррард поиздевался над Ярмоленко – УЕФА вспомнил скандальный матч Евро-2012

15:15 86 Читати українською
Как Джеррард поиздевался над Ярмоленко – УЕФА вспомнил скандальный матч Евро-2012
Руни против Ярмоленко / Getty images

Поединок группового этапа Евро-2012 между сборными Украины и Англии выдался богатым на события.

Украинским болельщикам та игра запомнилась скандальным арбитражем Виктора Кашшаи, который не засчитал гол Марко Девича, что, вероятно, стоило "сине-желтым" выхода в плей-офф.

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Тем временем пресс-служба УЕФА в своих соцсетях предлагает освежить в памяти другой эпизод – победный гол англичан.

Точный удар нанес Уэйн Руни, но ключевую роль в голевой атаке сыграл Стивен Джеррард. Легенда Ливерпуля на правом фланге разобрался с Андреем Ярмоленко и выполнил прострел на дальнюю штангу – никто из украинцев не сумел прервать полет мяча, а Руни легко расстрелял пустые ворота.

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Теги
Видеоновости Ретро Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Стивен Джеррард Стивен Джеррард Уэйн Руни Уэйн Руни Англия Англия Украина Украина Сборная Украины Евро-2012
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