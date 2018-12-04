УЄФА: Динамо і Яблонец теж зіграють на Олімпійському

Матч Ліги Європи між київським Динамо та чеським Яблонцем відбудеться 13 грудня на НСК Олімпійський у Києві, попри перенесення матчу Шахтар – Ліон на цю арену.

УЄФА не планує робити ніяких змін внаслідок того, що 12 грудня на НСК Олімпійский зіграють свій матч у Лізі чемпіонів Шахтар та Ліон.

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"Цей матч Ліги Європи буде відбуватися, як і планувалося", – зазначили Футбол 24 у прес-службі УЄФА.

Нагадаємо, УЄФА переніс матч Ліги чемпіонів між Шахтарем та Ліоном на НСК Олімпійський. Гра відбудеться 12 грудня о 22:00. А вже на наступний день Динамо зіграє поєдинок Ліги Європи проти Яблонца на тому ж стадіоні.