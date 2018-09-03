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"Я тр***у твою матір", – тренер суперника Шахтаря Женезіо через образи ледь не побився з фанатом на вулиці

15:20 640 Читать на русском
"Я тр***у твою матір", – тренер суперника Шахтаря Женезіо через образи ледь не побився з фанатом на вулиці
Бруно Женезіо

У мережі з'явилося відео, на якому керманич французького Ліона Бруно Женезіо намагається наздогнати вболівальника, щоб розібратися з ним по-чоловічому після образ на адресу доньки тренера.

Головний тренер "ткачів" поконфліктував із фанатом у середмісті Ліона, повідомляє talkSPORT.

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За інформацією видання, Женезіо із сім'єю перебував в автомобілі, коли до нього підійшов уболівальник та почав ображати керманича Ліона та його доньку. Фахівець не став терпіти образ перехожого й вийшов із авто, щоб розібратися з ним. Фанат почав тікати, а Женезіо з лайкою побіг за ним.

Наздогнати кривдника 52-річний тренер не зміг, а заспокоювати його взялися родичі. Взаємини Бруно Женезіо з вболівальниками зіпсувалися на тлі невдалих результатів Ліона в Лізі 1. У стартових чотирьох турах його підопічні здобули 2 перемоги, а також двічі програли.

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