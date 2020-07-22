"Я ще не гравець Андерлехта": Михайліченко розповів про свій потенційний трансфер у бельгійську команду

"Ще не закінчились переговори. Я ще не гравець Андерлехта. Знали півроку тому, що цікавляться команди з Бельгії, але не знав, які саме.

Трансфер Михайліченка в Андерлехт під загрозою – лідер Зорі може зіткнутися з неочікуваними проблемами

Там добре грають українці, вони добре говорять про цю країну. Там молоді футболісти грають у хороший футбол. З цього чемпіонату можна потрапити у сильніший", – сказав Михайліченко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андерлехт вже уклав 4-річний контракт із Михайліченком – Зоря отримає за свого футболіста 500 тисяч євро.

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