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"Я ще не гравець Андерлехта": Михайліченко розповів про свій потенційний трансфер у бельгійську команду

09:45 - Читать на русском
"Я ще не гравець Андерлехта": Михайліченко розповів про свій потенційний трансфер у бельгійську команду
Богдан Михайліченко (праворуч) / ФК Зоря

Захисник луганської Зорі Богдан Михайліченко пояснив, чому вирішив перейти саме у чемпіонат Бельгії.

"Ще не закінчились переговори. Я ще не гравець Андерлехта. Знали півроку тому, що цікавляться команди з Бельгії, але не знав, які саме.

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Там добре грають українці, вони добре говорять про цю країну. Там молоді футболісти грають у хороший футбол. З цього чемпіонату можна потрапити у сильніший", – сказав Михайліченко у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Андерлехт вже уклав 4-річний контракт із Михайліченком – Зоря отримає за свого футболіста 500 тисяч євро.

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Теги
Зоря Зоря Андерлехт Андерлехт Богдан Богдан Михайліченко Трансфери
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