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"Я еще не игрок Андерлехта": Михайличенко рассказал о своем потенциальном трансфере в бельгийскую команду

09:45 - Читати українською
"Я еще не игрок Андерлехта": Михайличенко рассказал о своем потенциальном трансфере в бельгийскую команду
Богдан Михайличенко (справа) / ФК Заря

Защитник луганской Зари Богдан Михайличенко объяснил, почему решил перейти именно в чемпионат Бельгии.

"Еще не закончились переговоры. Я еще не игрок Андерлехта. Знали полгода назад, что интересуются команды из Бельгии, но не знал, какие именно.

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Там хорошо играют украинцы, они хорошо говорят об этой стране. Там молодые футболисты играют в хороший футбол. Из этого чемпионата можно попасть в более сильный", – сказав Михайличенко в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, ранее сообщалось, что Андерлехт уже заключил 4-летний контракт с Михайличенко – Заря получит за своего футболиста 500 тысяч евро.

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Теги
Трансферы Заря Заря Андерлехт Андерлехт Богдан Богдан Михайличенко
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