"Це неприйнятно, просто неприйнятно. МЮ і Ковентрі не грали на тижні, але їхній матч у неділю, а ми граємо в суботу. Наступного разу змусьте нас грати в п'ятницю.

Мудрик вилетів з Кубка Англії через скандал і друга-транжиру: відеоогляд матчу Манчестер Сіті – Челсі – 1:0

Неможливо. Потрібно думати про здоров'я футболістів. Це не нормально. Ми провели 120 хвилин проти Реала, пережили стільки емоцій... Я не розумію, як ми вижили.

Мої гравці – легенди. Ми сім років граємо кожні три дні, доходячи до фінальних стадій всіх турнірів. Як відіграв Родрі, як Вокер повернувся після травми і бігав за Джексоном і Мудриком.

Я просто хочу захистити футболістів. Повинен бути здоровий глузд. Я ж не прошу якихось привілеїв", – сказав Гвардіола в коментарі BBC.

Манчестер Сіті обіграв Челсі, хоча міг пропустити не один гол у першому таймі. Команда була втомлена після поразки від Реала у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. У фіналі Кубка Англії "містяни" зустрінуться з МЮ або Ковентрі.

Ман Сіті вирвав перемогу над Челсі після появи Мудрика – "сині" вилетіли з Кубка Англії, віддавши фінал в'ялому опоненту