“Это неприемлемо, просто неприемлемо. МЮ и Ковентри не играли на неделе, но их матч в воскресенье, а мы играем в субботу. В следующий раз заставьте нас играть в пятницу.

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Невозможно. Нужно думать о здоровье футболистов. Это не нормально. Мы провели 120 минут против Реала, пережили столько эмоций... Я не понимаю, как мы выжили.

Мои игроки – легенды. Мы семь лет играем каждые три дня, доходя до финальных стадий всех турниров. Как отыграл Родри, как Уокер вернулся после травмы и бегал за Джексоном и Мудриком.

Я просто хочу защитить футболистов. Должен быть здравый смысл. Я же не прошу каких-то привилегий", – сказал Гвардиола в комментарии BBC.

Манчестер Сити обыграл Челси, хотя мог пропустить не один гол в первом тайме. Команда была уставшая после поражения от Реала в четвертьфинале Лиги чемпионов. В финале Кубка Англии "горожане" встретятся с МЮ или Ковентри.

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