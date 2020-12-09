"Negru" румунською означає "чорний". Я не расист", – наводить відповідь Кольцеску на тираду Демба Ба GFFN. А румунське видання ProSport цитує пояснення арбітра своїм родичам: "Я просто намагаюся бути добрим. Я не збираюся читати жодну пресу в ці дні. Той, хто мене знає особисто, знає, що я не расист! Принаймні, я сподіваюся на це".

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"Ти ніколи не говориш "білий хлопець", коли говориш про білого. Тоді чому ти сказав "цей чорний хлопець?", – перед цим запитав Ба у резервного арбітра.

Нагадаємо, резервний арбітр Себастьян Чолтеску назвав асистента головного тренера турків П'єра Вебо "чорним", що спричинило скандал. Рефері звинуватили у расизмі і головний тренер Істанбул Башакшехір Окан Бурук вирішив забрати свою команду з поля. На момент зупинки гри рахунок не був відкритий. Матч дограють вже сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 від моменту зупинки поєдинку.

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