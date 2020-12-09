УЄФА замінив суддівську бригаду на поєдинок 6-го туру Ліги чемпіонів між ПСЖ та Істанбул Башакшехір.

Новим арбітром поєдинку між ПСЖ та турецьким клубом призначений нідерландець Данні Маккелі, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

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Допомагатимуть йому співвітчизник Маріо Дікс та поляк Марцин Бонєк. Вони замінили румунську бригаду арбітрів на чолі Овідіу Хацеганом через расистське звернення четвертого арбітра до помічника тренера Башакшехіра П'єра Вебо під час матчу.

Зазначимо, що команди в підсумку пішли з поля та відмовились повертатись, проте дограють його вже сьогодні, 9 грудня. Зустріч розпочнеться о 19:55 від моменту зупинки поєдинку.

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