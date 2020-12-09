"Negru" на румынском означает "черный". Я не расист", – приводит ответ Кольцеску на тираду Демба Ба GFFN. А румынское издание ProSport цитирует объяснения арбитра своим родственникам: "Я просто стараюсь быть хорошим. Я не собираюсь читать ни одну прессу в эти дни. Тот, кто меня знает лично, знает, что я не расист! По крайней мере, я надеюсь на это".

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"Ты никогда не говоришь "белый парень", когда говоришь про белого. Тогда почему ты сказал "этот черный парень?", – перед этим спросил Ба у резервного арбитра.

Напомним, резервный арбитр Себастьян Чолтеску назвал ассистента главного тренера турок Пьера Вебо "черным", что вызвало скандал. Рефери обвинили в расизме и главный тренер Истанбул Башакшехир Окан Бурук решил забрать свою команду с поля. На момент остановки игры счет ни был открыт. Матч доигрывают уже сегодня, 9 декабря. Встреча начнется в 19:55 с момента остановки поединка.

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